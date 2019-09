Metro Indica: veja quais são as principais atrações culturais em São Paulo neste fim de semana

Teatro

"Nefelibato". O espetáculo conta a história de Anderson, que, após ter suas economias resgatadas em 1990 pelo Plano Collor, perder um ente querido e um grande amor, vai morar nas ruas. Na Cia da Revista (al. Nothmann, 1.135, tel.: 3791-5200). Estreia neste sábado (7). Sáb., às 21h; e dom., às 19h. R$ 40. Até 6/10.

"Voltaire Rousseau". Escrita pelo dramaturgo francês Jean-François Prévand, a peça reúne dois filósofos que discutem suas ideias sobre Deus e o homem e religião, com humor e sarcasmo. No Teatro Sérgio Cardoso (r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel.: 3288-0136). Estreia nesta sexta (6). R$ 40. Até 13/10.

"Simples Assim". A comédia trata das relações pessoais no mundo contemporâneo, acelerado e mediado por tecnologias. No Teatro Frei Caneca (r. Frei Caneca, 569, Consolação, tel.: 3472-2229). Estreia nesta sexta (6). Sex., às 21h30; sáb., às 21h; e dom., às 18h. De R$ 50 a R$ 120. Até 29/9.

"Simples Assim" estreia no Teatro Frei Caneca / Victor Hugo Ceccato/Divulgação

"Cais Oeste". A peça conta a história de um empresário que tenta suicídio às margens de um rio após se envolver com desvio de dinheiro, encontrando imigrantes e moradores de rua em situação oposta. No Sesc Santo Amaro (r. Amador Bueno, 505, tel.: 5541-4000). Estreia nesta sexta (6) Sex., às 20h; sáb., às 19h; e dom., às 18h. Até 13/10.

"Insones". A peça conta a história de quatro homens na virada para o ano novo que, dividindo um sofá, estão há 365 dias sem dormir. No Teatro Cacilda Becker (r. Tito, 295, Lapa, tel.: 3864-4513). Estreia nesta sexta (6). Sex., às 21h. R$ 30. Até 20/9.

Festival

2º Festival Candeia. O primeiro dia do festival, que promove a cultura popular brasileira, homenageia as vertentes do samba com apresentações. No Centro de Culturas Negras do Jabaquara (r. Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara, tel.: 5011-2421). Sábado (7), às 14h. A programação completa está no facebook.com/candeia.cultura.

O 2º Festival Candeia acontece no Centro de Culturas Negras do Jabaquara / Divulgação

Exposição

4ª Banca de Quadrinistas. O evento reúne artistas, editoras e estúdios de histórias em quadrinhos independentes. No Itaú Cultural (av. Paulista, 149, Paraíso, tel.: 2168-1777). Hoje, amanhã e dom., a partir das 14h. Grátis.

TV

‘Elite’. Um novo ano escolar se inicia na segunda temporada da série, reunindo alunos novos e veteranos, que tentam superar a morte de Marina (María Pedraza), numa história que envolve muitos segredos. Na Netflix. Estreia nesta sexta (6).