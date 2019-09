Grey’s Anatomy: Novo teaser da 16ª temporada insinua que alguém está com a vida por um fio

A promessa de que Meredith Grey (Ellen Pompeo) irá precisar lidar com as consequências dos seus atos realmente foi cumprida!

No novo teaser da 16ª temporada de “Grey’s Anatomy” podemos ver a doutora cumprindo sua pena a partir de serviços comunitários após realizar uma fraude de seguros no Grey Sloan Memorial Hospital. Além disso, Bailey (Chandra Wilson) anuncia a demissão de Meredith, Alex (Justin Chambers) e Richard (James Pickens Jr).

No entanto, o tom cômico é totalmente deixado de lado quando vimos o cenário de desaparição de Jackson (Jesse Williams) no fim do vídeo, quando uma chamada pede “para que nenhuma batida de coração seja perdida”, indicando que a vida de alguém está por um fio.

Nas imagens vemos o desespero de Maggie (Kelly McCreary) e a chegada dos bombeiros, o que confirma um episódio crossover com “Station 19”. Confira:

A estreia da 16ª temporada de “Grey’s Anatomy” está marcada para 26 de setembro nos Estados Unidos.