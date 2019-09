Crivella ordena que Bienal recolha HQ por ter "conteúdo impróprio para menores"

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella ordenou na última quinta-feira (5) que a Bienal do Livro recolhesse o quadrinho "Vingadores: A Cruzada das Crianças", da Marvel, por ter "conteúdo sexual para menores".

Por meio do perfil no Twitter, ele ainda ressaltou que "livros assim precisam estar embalados com plástico, lacrados e avisando o conteúdo do lado de fora". Segundo Crivella, é uma forma de "proteger os menores da cidade".

A abordagem a que o prefeito se refere é uma cena de beijo entre dois personagens do sexo masculino. A ação gerou um comunicado oficial da assessoria de comunicação do evento afirmando que "dá voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser", portanto a ordem não seria cumprida.

A organização do evento ainda explicou que "caso um visitante adquira uma obra que não o agrade, ele tem todo o direito de solicitar a troca do produto, como prevê o Código de Defesa do Consumidor".

Na manhã desta sexta-feira (6), a Bienal revelou que todos os exemplares da obra de Allan Heinberg e Jim Cheng se esgotaram.

Veja o comunicado de Marcelo Crivella: