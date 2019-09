Coala Festival tem shows de Ney Matogrosso e Djonga

Um dos principais festivais do país, que traz o melhor da música nacional em suas maiores vertentes e épocas, o Coala Festival chega a sua sexta edição nesse fim de semana. Ao todo serão 12 shows, de novos e antigos nomes, entre eles Djonga, Ney Matogrosso e BaianaSystem.

Amanhã, as mulheres são destaque e a cantora Josyara abre os trabalhos. Dona Onete vem na sequência com seu balanço do Pará, seguida por Duda Beat e sua sofrência. Elba Ramalho sobe ao palco e receberá a participação de Mariana Aydar, com quem gravou esse ano “Forró de ET”. O dia termina com Mestre Anderson e, na sequência, o estrondoso show de BaianaSystem, na turnê d\o álbum, “O Futuro Não Demora”.

Domingo a variedade é intensa. Curumin convida a sambista Geovana, que está prestes a lançar novo disco, e o músico Saulo Duarte. Os baianos do Afrocidade leva ao palco suas diversas expressões da música negra, assim como o conterrâneo Letieres Leite, ao lado de sua Orkestra Rumpilezz e seu show hipnótico. O dia tem ainda a parceria entre Chico César e Maria Gadú, o show pesado e furioso do rapper mineiro Djonga, e encerra com o espetáculo de Ney Matogrosso.

DJs

O festival vai intercalar as apresentações com sets de DJs e coletivos Odara Kadiegi, DJ Flavya, DJ EB x DJ Sleep, UBUNTO, Radiola Serra Alta, Ministereo Público, Ju Mineira, Mary G, SHAKA, Carlos do Complexo, DKVPZ ft. Kevin O Chris e Discopédia.

Programação intensa no fim de semana do Memorial da América Latina:

• Amanhã.

11h: Abertura dos Portões

13h30: Josyara

14h50: Dona Onete

16h15: Duda Beat

17h35: Elba Ramalho convida Mariana Aydar

19h05: Mestre Anderson Miguel part. Renata Rosa

20h40: BaianaSystem

• Domingo.

11h: Abertura dos Portões

13h30: Curumin

convida Geovana e Saulo Duarte

14h50: Afrocidade

16h10: Chico César & Maria Gadu

17h40: Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

19h10: Djonga

20h45: Ney Matogrosso

No Memorial da América Latina (av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda). Sábado e domingo, a partir das 11h. R$ 240 (para os dois dias), no site totalacesso.com.