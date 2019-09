Em trama na periferia mexicana, Gael García Bernal dirige longa 'Chicuarotes'

Gael García Bernal estreia nesta quinta-feira (5) nos cinemas brasileiros seu mais novo filme como diretor, “Chicuarotes”, uma história contada nas periferias do México, mas que poderia ter sido filmada por aqui.

No longa, dois amigos, Cagalera e Moleteco tentam ganhar algum dinheiro como palhaços em ônibus, mas as dificuldades e a indiferença com que são tratados os levam a cometer delitos, onde a violência vai crescendo a medida que a história avança.

Nome de uma pimenta, “Chicuarote” também é como moradores de San Gregorio de Atlapulco, distrito da Cidade do México, são chamados, conhecidos pela fama de durões. E são homens assim que surgem na trama, mostrando a masculinidade em sua pior forma, enquanto as mulheres são sopros de esperança.