Saiba quais filmes chegam ao cinema nesta semana em São Paulo

Confira os filmes que entraram em cartaz nas salas de cinema em São Paulo nesta quinta-feira (5):

Corgi – Top Dog

[“The Queen’s Corgi”, Bélgica, 2018], de Bem Stassen. Animação. 3D.

A Rainha Elizabeth é apaixonada por cães da raça Corgi, e Rex é o seu queridinho. Acostumado com as mordomias, tudo muda quando ele cai na armadilha de outro cachorro que quer tomar o seu lugar.

O Corpo é Nosso

[Brasil, 2018], de Theresa Jessouroun. Documentário.

Incorpora o drama de um jornalista que faz uma descoberta impactante sobre seu passado. Ao assistir o material do filme, em um exercício de metalinguagem, reflete sobre o racismo e o machismo impregnados nele e na sociedade.

It – Capítulo 2

[Estados Unidos, 2019], de Andy Muschietti. Terror.

A adaptação do livro de Stephen King retoma a história do Clube dos Perdedores iniciada no filme de 2017. Após 27 anos depois, o grupo se reencontra e precisa enfrentar novamente o palhaço Pennywise.

Chicuarotes

[México, 2019], de Gael García Bernal. Drama.

Contada nas periferias mexicanas, a história é focada em dois amigos que tentam ganhar a vida como palhaços em ônibus, mas acabam se rendendo ao mundo do crime.