Com os personagens adultos, 'It - Capítulo 2' traz novo confronto contra Pennywise

A famosa adaptação de 2017 do romance de Stephen King, “It”, chega ao final com a sequência que estreia nesta quinta-feira (5) nos cinemas brasileiros. O desdobramento do longa anterior é, mais uma vez, dirigida por Andy Muschietti e produzida por Barbara Muschietti.

Na trama, 27 anos depois, o grupo de adolescentes que fazia parte do Clube dos Perdedores programa um reencontro. Porém, o que parece ser apenas uma celebração entre velhos amigos se transforma numa verdadeira e sangrenta batalha quando Pennywise, o palhaço maligno, retorna.

Leia mais:

Em entrevista ao Metro Jornal, o diretor disse que a semelhança física foi muito importante para definir a escolha dos atores que representam as crianças na fase adulta. “Mas, acima de tudo, procurei no elenco a mesma energia e traços da personalidade daquelas crianças”, observou. “Tive o prazer de trabalhar com meus atores favoritos”.

Uma das cenas mais perturbadoras é quando Beverly visita sua antiga casa e uma idosa assustadora aparece. Segundo Muschietti, passagens como esta nasceram em experimentos, quando a tensão construída nas filmagens atingiam um ponto exagerado.

“Além disso, há muito humor. Essa mistura de suspense e humor sempre me atraiu”, afirmou. “Ainda mais considerando que o monstro é um palhaço. Quando vemos a Sra. Kersh no final do corredor enquanto Beverly está lendo a carta com um sorriso, esse é um dos momentos de que eu mais gosto. Você está realmente estabelecendo um jogo de cumplicidade com o público”.

O Clube dos Perdedores ontem e hoje