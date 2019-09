Os 20 jogos de Super Nintendo disponíveis no Switch a partir desta quinta

O mês de setembro celebra o primeiro ano do serviço online pago da Nintendo para seu mais recente console, o Switch.

Na quarta-feira (4), durante uma apresentação pré-gravada da empresa com anúncios de diversas franquias – o famoso e sempre aguardado Direct – a empresa revelou que os assinantes da plataforma terão acesso a 20 clássicos do Super Nintendo, também conhecido como SNES, a partir desta quinta (5).

Desde que o serviço foi lançado, no ano passado, uma grande biblioteca de jogos do NES (Nintendo Entertainment System), o primeiro console de mesa da japonesa, foi disponibilizada, com novidades todos os meses. O videogame foi lançado em 1983 no Japão, como Famicom, e chegou nos Estados Unidos em 1985.

Em 1990, no Japão, e 1991, na América do Norte, jogadores foram introduzidos ao Super Nintendo, segunda geração de consoles da empresa, que apresentou grande evolução gráfica e deixou clássicos na história dos jogos eletrônicos, como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to The Past e Super Metroid.

Com a novidade para o Nintendo Switch, esses três jogos e outros 17 ficaram disponíveis para os assinantes do serviço online, alguns aparecendo pela primeira vez desde que foram originalmente lançados, como Stunt Race FX e Super Puyo Puyo 2.

Confira a lista completa de games – todos estarão no aplicativo Super NES – Nintendo Switch Online, disponível na e-Shop:

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Land 3

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Star Fox

F-ZERO

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

BRAWL BROTHERS

Breath of Fire

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

Super Ghouls’n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Assim como os jogos do NES, novos títulos do SNES devem ser liberados a cada mês. Para acompanhar o anúncio, a Nintendo está vendendo por 30 dólares (cerca de R$ 122) um controle original do console antigo em versão adaptada para uso no Switch.