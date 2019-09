É o fim? Nicki Minaj anuncia aposentadoria para 'começar uma família'

Veio de repente e surpreendeu a todos: nesta quinta-feira (5), a rapper Nicki Minaj anunciou em seu Twitter que vai se aposentar.

A cantora não explicou se este significa o fim de sua vida pública, ou se o anúncio se estende apenas a novos lançamentos na indústria musical. No entanto, ela forneceu uma breve explicação:

"Decidi me aposentar e começar minha família. Sei que vocês estão felizes agora", escreveu. Nicki, um dos maiores nomes do rap estadunidense na atualidade, está noiva do produtor musical Kenneth Petty.

Na mesma publicação, ela deixou um agradecimento para seus apoiadores, e uma provocação aos "haters".

Nos comentários, a reação dos fãs se divide entre incredulidade, tristeza e gratidão. "Estou indo pesquisar a palavra 'aposentar', espero que signifique 'lançar um álbum amanhã', me desejem sorte", escreveu um seguidor.

"Obrigada pelos últimos onze anos. Você será pra sempre minha rainha", respondeu outra fã.

Nicki já foi nomeada a 10 Grammys, e entrou para o Guiness em 2017 por ter o maior número de canções no top 100 da Billboard entre todas as artistas femininas.