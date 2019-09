Grey’s Anatomy: Confirmam doutora que não voltará na 16ª temporada

A chefia já avisou que muitas surpresas e mudanças serão implementadas na 16ª temporada de “Grey’s Anatomy”, que está com estreia marcada para 26 de setembro nos Estados Unidos.

Uma das notícias que mais deixou os fãs animados foi a possível volta de um personagem antigo, uma decisão de Krista Vernoff revelada em entrevista ao TV Line – mesmo site que agora confirma a doutora que não voltará para o Grey Sloan Memorial Hospital nesta temproada.

De acordo com a sessão de spoiler do portal, aqueles que desejariam ver Izzie Stevens (Katherine Heigl) novamente, devem se conformar com os episódios antigos.

Eles também divulgaram uma imagem da nova temporada, na qual vemos Alex (Justin Chambers) visitando Richard (James Pickens Jr), que parece continuar desempregado. Confira: