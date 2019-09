De filtros a testes, Warner lança aplicativo de 'Friends' com várias funções

"Friends" completou 25 anos em 2019 e as homenagens da Warner a uma das principais séries da casa estão longe de acabar. Além do espaço especial na segunda edição da Casa Warner em São Paulo, o seriado ganhou o próprio aplicativo.

Leia mais:

Oprah Winfrey anuncia turnê sobre estilo de vida nos Estados Unidos em 2020

Camila Cabello começa nova fase musical com clipe de ‘Shameless’ e a faixa ‘Liar’

A ferramenta traz diversas atividades interativas com o tema dos seis amigos mais famosos da televisão. Filtros do Joey com o batom azul ou do macaco Marcel e testes de conhecimento sobre o programa são apenas algumas das possibilidades oferecidas.

O aplicativo já está disponível iOS e Android e pode ser adquirido no site Friends25app.