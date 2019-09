Fã de Racionais MCs cria dicionário sobre verbetes usados nas músicas do grupo

“Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Morô, irmão?”. Essa é uma das frases de “Negro Drama”, um dos maiores sucessos do Racionais MCs. E nela contém “morô”, uma das verbetes selecionadas para o projeto “Dicionário Capão”, lançado pelo publicitário Hugo Cacique no Instagram, que explica um pouco mais os significados das composições e das gírias usadas pelo grupo do bairro do Capão Redondo, em São Paulo.

“Tive a ideia de abordar essa linguagem periférica e, com o tempo, ela tomou corpo. Cheguei no nome, na estética… Primeiro peguei toda a discografia dos caras, destaquei algumas palavras e aos poucos fui construindo”, explica Hugo.

O objetivo é publicar 400 verbetes, todos acompanhados por tags, ou pixos, feitos à mão em cima de folhas de dicionário. “Me apropriei de uma linguagem de rua. A ideia de usar a tag é assim: o que o dicionário é no semântico, no campo do significado, eu quis trazer para a parte estética. A tag, ou pixo, é aquilo que você olha, estranha num primeiro momento, não entende muito bem, mas depois compreende o que está ali. A mesma coisa acontece com as gírias, que num primeiro momento não é facilmente digerível”, comenta.

Ex-morador do Campo Limpo, bairro próximo ao Capão, Hugo cresceu ouvindo Racionais, e o “Dicionário Capão” é uma homenagem ao quarteto. “Eles são uma referência pra minha vida. Para mim, é o apreço pela palavra, em como usam de uma forma tão forte. É a arma deles. É a poesia enquanto arma”, conta Hugo, que no final do projeto pretende compilar tudo em um livro e entregar para Mano Brown e companhia.

Veja algumas tags:

BOM.BO.JA.CO

s.m.

jaco reforçado de nylon: “Pegue seu bombojaco e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo”

(Da Ponte Pra Cá)

PA.NO

s.m.

roupa, vestimenta, indumentária: “Cordão que agride os pano de grife.”

(Eu Compro)

X

s.m.

xilindró, cadeia, prisão, cela: “No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros maluco lá no X”

(Fórmula Mágica da Paz)

BOI

s.m.

moleza, indulgência: “Quer encontrar o vagabundo que esta vez não vai ter boi”

(Periferia é Periferia (Em Qualquer Lugar))

COR.RE

s.m.

correria, trampo, bico, tarefa, iniciativa: “E no corre do cash tem que ganhar mais que perder, financiar o seu sonho e acreditar em você”

(Eu Compro)

JET

s.m.

rolê, volta, peão: “No jet de Corolla, nóis também tá afim.”

(Somos o que somos)

MA.LU.CO

s.m.

cara, mano, pessoa: “Porém fazer o que se o maluco não estudou? 500 anos de Brasil e o Brasil, aqui, nada mudou”

(A Vida É Desafio)

OS.SO

adj.

muito difícil, embaçado, complicado: “Brasil é osso, a ideia fixa eu tinha”

(Quanto Vale o Show?)

QUI.A.CA

s.f.

treta, briga, encrenca, confusão: “Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma quiaca”

(Diário de Um Detento)

CHA.VE

adj.

estiloso, bonito: “Sou crioulo, sou chave, e elas gostam assim. Não ando sozinho, sabe? Tenho vários por mim”

(Mente do Vilão)

PRE.GO

s.m.

mané, vacilão: “Prego, jogou o ego dentro de um buraco. Um bon vivant jamais mostra o ponto fraco”

(Estilo Cachorro)

I.BO.PE

s.m.

fama, prestígio, moral: “Exemplo pra nóis, mó moral, mó ibope”

(Capítulo 4, Versículo 3)

