Camila Cabello começa nova fase musical com clipe de 'Shameless' e a faixa 'Liar'

Camila Cabello começou a divulgar as novidades da etapa ainda misteriosa da sua carreira! A cantora liberou nesta quinta-feira (5) o clipe de "Shameless" e também o áudio da música "Liar".

Ambas as canções fazem parte do projeto "Romance", que ainda tem poucas informações. Apesar disso, as duas possuem características bem diferentes uma da outra; "Shameless" tem um tom mais dramático – o vídeo começa com a artista em uma cabine de confissão -, enquanto "Liar" traz um ritmo latino.

Desde que Cabello saiu do Fifith Harmony a sua carreira decolou. Ela lançou o primeiro álbum solo, "Camila", em janeiro de 2018 e desde então tem participado apenas de colaborações com outros artistas.

Atualmente a cantora namora o músico Shawn Mendes.

Veja o clipe de "Shameless" e ouça "Liar":