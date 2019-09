Vilão de 13 Reasons Why participa de encontro com fãs em São Paulo

O ator Justin Prentice, que interpreta um dos vilões mais odiados do audiovisual nos últimos tempos, tem um encontro marcado com os fãs brasileiros no próximo sábado, 7 de setembro, para mostrar que há uma pessoa real por trás de um personagem tão terrível.

O americano de 25 anos, mais conhecido como Bryce Walker de "13 Reasons Why", vai participar de uma sessão de perguntas e respostas, além de posar para fotos com os fãs. Os ingressos custam R$ 200 e estão à venda (veja abaixo).

Prentice, que atuou nas séries "Awkward" e fez participações em "iCarly" e "Glee", disse em entrevistas a respeito da série que aceitou fazer o personagem porque sofreu com bullying na infância. Na terceira temporada, ele é o centro do mistério de "13 Reasons Why" após desaparecer.

Divulgação/Netflix

O evento com os fãs ocorre na sede da Nexxt Communications, em São Paulo. Nesta sexta-feira (6), Prentice também participa de uma ação na loja Eurico, nos Jardins, especializada em calçados de numeração grande. O ator é expert no assunto, já que calça 45.

Justin Prentice – Nexxt Communications

Data: 7 de setembro de 2019

Ingressos: R$ 200, para comprar, clique aqui

Horário: 15h

Local: Nexxt Communications

Endereço: Rua Estados Unidos, 1765 – Jardim América – São Paulo/SP