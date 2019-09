Rock in Rio 2019 lança aplicativo com mapa e programação do festival

Uma das questões de quem frequenta grandes festivais de música é ter a capacidade de se organizar, entre palcos e horários, para não perder as atrações preferidas. Pensando em facilitar a vida do público, o Rock in Rio lançou seu app oficial, que funciona como canal direto de acesso à programação.

Disponível para iOS e Android, além dos horários dos shows em cada palco, oferece o mapa da Cidade do Rock e lista opções de alimentação, experiências de marca e serviços, como as melhores alternativas de transporte.

O usuário também consegue sincronizar o registro das pulseiras e acompanhar uma contagem regressiva para cada apresentação selecionada em sua agenda de interesses ao longo dos sete dias de evento.