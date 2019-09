Pesadelo na Cozinha: ‘Me policiando para chegar cedo’, diz dono do Antigo Bar

O Esporte Bar e Restaurante passou por uma transformação nas mãos da equipe do Pesadelo na Cozinha e agora se chama Antigo Bar. O estabelecimento deixou de lado a decoração de buffet infantil para algo mais moderno e arrojado, ainda que vintage.

"O [Erick] Jacquin resgatou o conceito de um bar que eu tinha. Era o que eu queria mesmo e ficou excelente. Eu ainda consegui agregar um pouco mais da decoração que eu já tinha do antigo bar", revelou JC em entrevista ao Portal da Band.

Em relação ao cardápio, o dono do Antigo Bar contou que manteve as mudanças sugeridas e acrescentou algumas. "Estamos fazendo o espeto tradicional e estou seguindo as dicas que o chef passou. Tiramos o galeto e agora servimos frango desossado. Levamos em conta a situação que ele nos alertou", afirmou.

Segundo JC, as mudanças ajudaram a aumentar a clientela. "Eu estou nessa mesma avenida há anos. O movimento aumento um pouco, mas a gente sabe da situação que o país está passando. Não é só dar uma repaginada que resolve. Todo mundo está passando por uma situação difícil", explicou.

"Eu ainda continuo um pouco apertado, mas deu uma melhorada. A vinda da equipe do Pesadelo na Cozinha deu uma repaginada em algumas situações que a gente nem enxerga. A cozinha ficou na melhor situação que se tinha para fazer, por exemplo", garantiu.

Durante as gravações, o dono do Antigo Bar recebeu broncas de Erick Jacquin por chegar atrasado. "Estou me policiando para chegar mais cedo, mas o meu faturamento é 98% de cartão. Quando você não tem fluxo de caixa, você tem que esperar o dinheiro entrar. Você pede um adiantamento e essa grana só entra às 10h da manhã", disse.

"Então, eu estou comprando algumas coisas antes, à noite, no dia anterior. Daquela situação que estava, eu consegui resolver 50%. Eu só tenho a agradecer o trabalho da produção. O Jacquin é um excelente mestre, sabe onde pôr a mão e eu só tenho a agradecer. Não tenho palavras", finalizou.