Morre o sambista Elton Medeiros, aos 89 anos

O sambista, compositor e radialista Elton Medeiros morre aos 89 anos nesta quarta-feira (4). Ele foi vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia na noite de terça (3) em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Na segunda-feira (2), o sambista passou mal e foi levado para a Casa de Saúde Pinheiro Machado.

Elton Medeiros era um dos maiores nomes do sambra brasileiro. O sambista compôs diversas músicas, tocando também com nomes como Paulinho da Viola, Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outros grandes sambistas.

A última canção de autoria de Elton Medeiros foi "O Sol Nascerá", em parceria com Cartola. O enterro do artista será às 15h30 desta quarta-feira, no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte do Rio. O velório vai ser realizado a partir das 14h.

https://www.youtube.com/watch?v=KEVHsCJO4aM?t=14

