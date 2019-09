La Casa de Papel: Foto pode ter revelado um dos planos do Professor na 4ª parte

As gravações da quarta parte de “La Casa de Papel” foram finalizadas em agosto e desde então os spoilers sobre o futuro da trama não param chegar, seja por imagens vazadas ou por descuido dos próprios atores nas redes sociais.

Antonio Romero, que interpreta o policial conhecido como “Antoñanzas”, foi um dos casos. No instagram, ele publicou uma foto ao lado de Itziar Ituño que ainda estava com a roupa de Lisboa dos últimos episódios, que não é nada menos do que um uniforme policial.

Apesar deste “spoiler” não ser o mais revelador, uma das fotos que circulam pelas redes sociais pode desvendar o plano que irá libertar Lisboa em breve.

Pronto para estragar esta surpresa?

Reprodução / Giphy

Em uma imagem divulgada no Instagram podemos ver Itzar ao lado dos mesmos atores que interpretaram os sérvios que resgataram Tóquio (Úrsula Corberó) da polícia.

Relembre a cena:

Parece que a Resistência (ou pelo menos uma parte dela) chegará junta ao fim de mais um roubo!