Fernanda Gentil faz declaração fofa para a mulher e emociona web

A jornalista Fernanda Gentil já é reconhecida como uma das 'escritoras de declarações' que mais emocionam a internet. Mas, com o post em homenagem ao aniversário da mulher, Priscila Montandon, ela atingiu níveis ainda maiores de fofura e ganhou a lista de assuntos mais comentados desta quarta-feira (4) nas redes.

"Você nunca vai saber o quanto eu te amo. Não por você não merecer saber, mas por eu não saber medir. Meu amor por você não está no tempo em que escrevi uma cartinha; tá no fato de você fazer o tempo parar, também, pra eu escrever uma cartinha. Não está no tempo em que passamos juntas; tá na saudade que sinto de você enquanto estamos juntas".

Reprodução/Instagram

Fernanda e Priscila, também jornalista, estão juntas desde 2016 e moram juntas com os dois filhos da apresentadora da Globo, Lucas e Gabriel. Na declaração, Fernanda contou que pretende aumentar a prole com a parceira. "Meu amor por você não cresce a cada dia; ele multiplica todos os dias. Não está nas coisas que você faz; ele está em você. Toda. Da cabeça aos pés! Desde o seu coque despretensioso até a ponta do dedão. Desde o seu senso de justiça até a sua cabeça avoada. Tá na certeza que eu tenho de que achei a minha pessoa dos meus sonhos e das minhas vidas todas. Pra quem eu quero levar café na cama e de quem eu quero receber um chá antes de dormir. Com quem eu quero viajar o mundo e chorar de rir tomando vinho em casa. Quem eu quero que me ajude a passar os valores e princípios – tão tão tão iguais aos meus – aos pingulinhos. Com quem eu quero ter mais pingulinho(a)", disse.

A declaração de amor deixou famosos e anônimos babando. "Uau! Que coisa linda!!! Que todo mundo possa ao menos uma vez na vida sentir um amor assim!", disse a atriz Mariana Xavier. Ivete Sangalo também deixou seu recadinho. "Que amor lindo, meu Deus! Parabéns, muita saúde e mais mais desse amor", disse a cantora.

Já Preta Gil brincou e disse que enviou a mensagem para o marido, Rodrigo Godoy. "Chorei. Se ele não escrever parecido vai dar m….", disse Preta.

No Twitter, o povo se derreteu!

vcs ja leram o parabens que a fernanda gentil deu pra namorada dela hj? pq eu to bem assim pic.twitter.com/Da9ArFPSrW — jufaria (@juliapfaria) September 4, 2019

Fernanda Gentil entenda que eu sou apaixonada pelo seu relacionamento pic.twitter.com/3Dx5pe3ocw — sa-pa-tão🌈 (@VPrepon) September 4, 2019