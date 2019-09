Elis Miele é eleita Miss Brasil Mundo 2019;

Representante do Estado do Espírito Santo, Elis Miele foi eleita Miss Brasil Mundo 2019 em concurso realizado na noite de terça-feira, 3. Ela representará o Brasil no Miss Mundo 2019 – concurso que será realizado em Londres e não tem ligação com o Miss Universo.

"Ontem fui coroada Miss Brasil Mundo 2019. É um prazer para mim representar meu País no Miss Mundo, que acontecerá em Londres, em dezembro. Obrigado a todos. É a minha primeira viagem ao exterior, e estou ansiosa por isso", afirmou Elis Miele em seu Instagram.

O Miss Brasil 2019, concurso que dá vaga ao Miss Universo deste ano, já foi realizado no último mês de março.

