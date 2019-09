Bad Boys III: Will Smith e Martin Lawrence dão bronca em Vanessa Hudgens em novo trailer

A saudosa franquia de 'comédia policial' Bad Boys já tem data de retorno ganhou novo trailer nesta quarta-feira, 4 de setembro.

Estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, a sequência de filmes, iniciada em 1995, vai mostrar como estão Marcus Burnett (Lawrence) e Mike Lowrey (Smith). O primeiro se tornou inspetor enquanto o parceiro enfrenta uma crise de meia-idade.

No elenco também estão Vanessa Hudgens e Joe Pantoliano. A primeira, inclusive, está em um grupo que canta a música-tema "Bad Boys", do grupo de reggae Inner Circle e leva uma bronca da dupla no fim do trailer. "Por favor, não façam isso nunca mais", diz Smith. "Demoramos muito para aprender a letra", completa Lawrence.

WOOOOSAAAHH, Y’all! Calm Down… January is right around the corner. 🙂 Posted by Will Smith on Wednesday, September 4, 2019

A estreia está marcada para 17 de janeiro de 2020.