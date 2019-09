'Astral Chain': Conheça o exclusivo da Nintendo que surpreendeu crítica e jogadores

O jogo Astral Chain caiu como uma bomba na indústria dos games. Em fevereiro desse ano, o título apareceu de surpresa em um Nintendo Direct e, de cara, já tínhamos um nome, uma data de lançamento – a última sexta-feira, 30 de agosto – e imagens de gameplay.

E que imagens! Em um cenário futurista e apocalíptico com traços e cores vibrantes, Astral Chain coloca dois irmãos gêmeos em uma divisão especial da polícia, combatendo criaturas de um outro plano que ameaçam a vida humana na terra. O ano é 2078 e o jogo se passa em "The Ark", ilha artificial que concentra o que sobrou da população.

A novidade, exclusiva para o Nintendo Switch, é assinada pela Platinum Games (Bayonetta, Star Fox Zero) e surpreendeu a crítica especializada. No portal Metacritic, que reúne textos da imprensa, o jogo aparece com a nota média de 88, em uma escala de 0 a 100.

A boa recepção foi tamanha que, na área de avaliação dos jogadores, usuários que não podiam experimentar o lançamento em outras plataformas, como o PlayStation 4 e o Xbox One, fizeram uma série de avaliações negativas na tentativa de diminuir a nota do título. Fãs da franquia responderam e, no fechamento da matéria, a nota entre os usuários mantinha um 9 de 10.

Astral Chain é primariamente conduzido por sua história, com diversas interrupções de jogabilidade (“gameplay”) para cenas cinemáticas (as famosas “cutscenes”), o que passa ao jogador a impressão de estar dentro de um longo anime. Os longos créditos em seu início, acompanhados de uma música tema, reforçam essa sensação de série de TV jogável.

Conheça as "Chimeras": seres do plano astral que estão tentando acabar com a terra / Divulgação

Quando em controle, é preciso estar atento aos diversos diferentes comandos, principalmente durante a batalha. Os gêmeos começam armados com uma espada e uma pistola semi-automática, mas ganham novos poderes quando lidam com seus “Legions” – as mesmas criaturas inimigas, dessa vez domadas e transformadas em aliados.

Enquanto luta com os seres de outra dimensão, o jogador deve seguir atacando com suas armas principais ao mesmo tempo em que conduz seu “Legion” para outros inimigos – os aliados atacam automaticamente. Os danos são mostrados na tela em números, sistema muito utilizado por RPGs japoneses.

Logo após o primeiro capítulo da trama – que se divide em “arquivos” –, é possível ao jogador alterar o nível de dificuldade, inicialmente casual, ou para um nível mais difícil, ou outro ainda mais fácil, se o objetivo maior for apenas acompanhar a história.

Seja botando a mão na massa ou apreciando a trama acompanhado de uma pipoca, Astral Chain – que até ano passado não era nem um rumor na indústria – ganhou um espaço de respeito como um dos principais exclusivos da Nintendo em 2019, ao lado de Super Mario Maker 2, Luigi’s Mansion 3 e Pokémon Sword & Shield.

O jogo está a venda na loja digital da Nintendo no Brasil por R$ 250 – se prepare para ter que baixar cerca de 10 GB de conteúdo! Como a empresa não atua mais oficialmente por aqui, os títulos físicos são vendidos apenas em versões importadas, que podem custar mais caro.