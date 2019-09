Com Scarlett Johansson, filme de Taika Waititi que satiriza o nazismo ganha novo trailer

O próximo filme do diretor de "Thor: Ragnarok", Taika Waititi, ganhou um novo trailer nesta terça-feira (3). "Jojo Rabbit" é uma sátira ao nazismo, que faz parte da divisão de cinema mais "artística" da Fox (agora pertencente à Disney), a Fox Searchlight.

A premissa do longa-metragem é o encontro e a relação do personagem título, um aspirante ao exército nazista, com uma garota judia. O primeiro vai ser interpretado por Roman Griffin Davis e a segunda por Thomasin McKenzie.

Uma outra parte importante da história será a projeção do pai dele como um amigo imaginário na forma de Adolf Hitler. O próprio Waititi será o ditador da mente do menino. O elenco conta com outros grandes nomes, como Sam Rockwell, Scarlett Johansson e Rebel Wilson.

"Jojo Rabbit" deve chegar ao Brasil em fevereiro de 2020.