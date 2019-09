Programação cultural do Festival Infinito aborda a morte sob diferentes perspectivas

São Paulo recebe, desta terça-feira (3) a domingo (8), o Festival Infinito, com extensa programação de arte, cultura, tecnologia, design, saúde, cinema, teatro e workshops. A proposta é discutir a temática da morte, assunto espinhoso para nós, humanos, sob diferentes prismas.

As atrações ocupam o Unibes Cultural, o cinema Petra Belas Artes e a Escola Britânica de Artes Criativas. O festival traz também o projeto Before I Die, movimento global que convida as pessoas a compartilharem suas aspirações de vida escrevendo em murais espalhados pela cidade.

Serviço

Local: Unibes Cultural e Petra Belas Artes

Data: 3 a 8/9.

Passaporte: R$ 150 a R$ 230 (Eventbrite)

Programação: infinito.etc.br