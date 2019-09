Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin tenta salvar restaurante de São Paulo com decoração esportiva

Na próxima terça-feira, 3, às 22h45, a Band exibe o segundo episódio da nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O chef Erick Jacquin vai tentar ajudar o proprietário JC, que investiu todo o seu dinheiro para abrir o Esporte Bar e Restaurante – localizado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo – e não guardou nada para o capital de giro.

Agora, ele está literalmente vendendo o almoço para comprar a janta. Jacquin vai ajudar este proprietário a corrigir os erros que vem cometendo e mostrar como o seu estresse tem influenciado sua equipe e contribuído para um ambiente de trabalho nem um pouco saudável.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health. Aos domingos, às 22h, a Band exibe o +Pesadelo na Cozinha. A atração reapresentará o episódio levado ao ar na terça-feira e trará conteúdos extras.