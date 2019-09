Justin Bieber reflete sobre abuso de drogas e depressão: 'Racionalidade vem a idade'

Aos 25 anos de idade, Justin Bieber faz uma reflexão sobre as oscilações emocionais pelas quais passou desde a infância, quando alcançou o estrelato de maneira repentina.

"Conforme o meu talento progrediu e me tornei super bem sucedido, isso aconteceu em dois anos. O meu mundo virou de cabeça para baixo. Fui de um menino de 13 anos de uma cidade pequena a ser aclamado no mundo todo por milhões de pessoas, dizendo o quanto elas me amavam e o quanto eu era maravilhoso", relatou em um longo texto no Instagram.

"Você já notou as estatísticas de crianças que se tornaram estrelas e o que a vida delas se tornou? Há uma pressão e responsabilidade insanas colocadas na mente de uma criança, emoções, o lobo frontal sequer está formado ainda. Irracionalidade, ser desafiador, rebelde, coisas que todos nós precisamos enfrentar. Mas, quando você coloca a pressão do estrelato, isso causa algo que é quase inexplicável", relembra Bieber.

Até os 18 anos de idade, a área do cérebro chamada de lobo frontal ainda está em processo de formação. Esta é a região responsável pelo planejamento e a tomada de decisões de qualquer indivíduo.

Bieber conta que cresceu em um "lar instável", com pais jovens e separados, sem dinheiro e rebeldes. Depois de virar personalidade, o cantor confessa que chegou a acreditar em todos os elogios que faziam a ele.

"Eu não sei vocês, mas humildade vem com a idade. Você ouve essas coisas suficientes como um jovem garoto e você começa a acreditar. Racionalidade vem com a idade, assim como o seu processo de tomar decisões. Todo mundo fazia tudo para mim, então, eu nunca sequer aprendi o fundamental sobre responsabilidade", disse.

Com milhões de dólares na mão e pouca habilidade no mundo real, o cantor confessa que abusou do uso de drogas a partir dos 19 anos de idade para conseguir encarar os palcos, o que desencadeou depressão: "Esses altos e baixos são muito difíceis de administrar. Muitas bandas e pessoas que fazem turnês acabam tendo uma fase de abuso de drogas. Têm dificuldades de administrar os altos e baixos que vem com ser uma personalidade do entretenimento".

Bieber atualmente está casado com Hailey Baldwin. No entanto, o cantor relembra que nem sempre teve tato com as mulheres. "Eu abusei de todos os meus relacionamentos. Me tornei ressentido, desrespeitoso com as mulheres e raivoso. Eu me tornei distante de todo mundo que me amou e estava me escondendo atrás da pessoa vazia que eu tinha me tornado. Sentia que nunca podia voltar atrás", admitiu.

Sobre a experiência com o matrimônio, Bieber se empolga: "O que é uma nova responsabilidade louca e maravilhosa. Você aprende paciência, confiança, comprometimento, gentileza, humildade e todas as coisas que levam você a ser um bom homem".

Para sair da depressão, o cantor diz que contou com a ajuda de pessoas muito queridas. "Levou anos para eu me recuperar de todas essas decisões terríveis, consertar relacionamentos destruídos e mudar os meus hábitos em relacionamentos. Por sorte, Deus me abençoou com pessoas extraordinárias que me amam do jeito que eu sou", concluiu.