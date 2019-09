Grey's Anatomy: Atriz fãs suspense e confirma aparição de casal no 1º episódio da 16ª temporada

A 15ª temporada de “Grey's Anatomy” foi especialmente delicada para a personagem que Jo, interpretada por Camilla Luddington. Os episódios trouxeram muitas verdades à tona e com elas traumas que influenciarão intensamente no seu futuro e relacionamento com Alex (Justin Chambers).

Para aqueles que estavam preocupados com o rumo do casal na 16ª temporada, temos ótimas notícias: logo no primeiro episódio veremos como #jolex estão lidando com esta complicada fase.

A participação foi confirmada por Camilla no Twitter, que se recusou a comentar mais sobre o assunto ou publicar alguma imagem alegando que “qualquer coisa que ela compartilhasse poderia estragar o episódio”.

Good or bad there are absolutely #jolex scenes the 1st ep so tune in! https://t.co/5B6LSn1ZjN — Camilla Luddington (@camilluddington) August 29, 2019

Any pics we can share right now would spoil the first ep soooo… sorry 😬… you gotta tune in https://t.co/dxsj0PuHGr — Camilla Luddington (@camilluddington) August 29, 2019

Em entrevista ao TV Guide, a atriz havia comentado sobre como casal está lidando com os desafios impostos pela trama traumática de sua personagem.

“A história que ela tem para contar a Alex sobre seu passado é tão dolorosa que ela não conseguiu expressar. Eu amo que nós vemos Alex no final perceber que ele não é a solução para ela. Ela tem que buscar ajuda profissional, e [vemos] que ela mesma percebe isso. Isso não é um reflexo que o relacionamento deles é bom ou ruim. Eu acho que eles são um ótimo casal. Eu não acho que seja um reflexo sobre o quão forte é o relacionamento deles ou não, é apenas uma história de depressão e trauma”, explicou.

Para a mesma fonte, a showrunner Krista Vernoff falou sobre os planos para Alex e Jo na nova temporada.

“Ela não teve uma vida fácil e ter essa experiência realmente a mudou completamente. (…) Estou muito animada em honrar isso e mostrar o que é para alguém realmente passar por um trauma, superar isso e ter sua vida feliz e completa de novo”, revelou.

Ansiosos para ver o que espera este casal na 16ª temporada?