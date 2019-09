Com foco no terror e fantasia, Cinefantasy volta ao MIS com 119 filmes

O Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico chega à sua nona edição no Museu da Imagem e do Som com 119 filmes, de 26 países. O evento, que acontece desta terça-feira (3) até domingo (8), tem entrada gratuita, e o público poderá participar das cerimônias de abertura e encerramento.

Hoje, às 20h, o evento abre com a sessão especial de “Morto Não Fala”, de Dennilson Ramalho, com os atores Daniel Oliveira, Fabíula Nascimento, Marco Ricca e Bianca Comparato. Primeira obra do elogiado diretor dos curtas “Amor Só de Mãe” e “Ninjas”, o longa fez a terceira maior bilheteria no México. A estreia nas telas brasileiras é no dia 19.

“Morto Não Fala” foi inspirado num conto do jornalista Marco de Castro. “Escrevi o conto em dois dias, entre uma e outra pausa no trampo, na redação antiga do jornal Agora São Paulo, em 2004”, conta ele.

“Na época, não fazia a mínima ideia de que aquela historinha sobre um plantonista do IML que conversa com os cadáveres serviria de base para um longa de horror nas mãos do Ramalho. Ficou assustador.”

A cerimônia de encerramento acontece, no domingo, às 19h, com a homenagem ao ator Sérgio Mamberti e aos diretores Eduardo Sanchez e Dan Myrick pelos 20 anos de “A Bruxa de Blair”. Também serão divulgados os vencedores, com entrega do troféu que leva o nome do mestre do gênero, José Mojica Marins, o nosso Zé do Caixão.

Destaques

Longas

Divulgação

"O Último Nascer do Sol"

Do diretor chinês We Ren, foi o melhor filme no Fantasporto, Worldfest Houston e Phoenix Film Festival. Sábado (7), 20h.

Divulgação

"Obscuro Despertar"

O diretor Carlos Preciado retrata a história de Eva, jovem que acorda dentro de uma van depois de ser sequestrada. Terça-feira (3), 19h.

Divulgação

"A Bruxa de Blair"

O marco de Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, que revolucionou o estilo, com direito a surpresas durante a sessão. Domingo (8), 17h.

Curtas

Divulgação

"Meu Irmão Juan"

Ana, de seis anos, faz terapia infantil e conta sobre seu irmão nas sessões, mas as coisas não são o que parecem. Terça-feira (3), 15h.

Divulgação

"A Trava das Trevas"

Rick e Cléia alugam casa onde ocorreu uma terrível história de assassinato, e estranhos fatos acontecem. Sexta-feira (6), 19h.

Divulgação

"O Muro era Muito Alto"

Animação fantástica sobre um ratinho que todo dia se aproximava de um muro para tentar subir, mas que era muito alto. Quinta-feira (5), 15h.

Serviço

Local: MIS (av. Europa, 158 – Jd. Europa; tel.: 2117-4777)

Data: 3 a 8/9.

Preço: grátis.

Programação: cinefantasy.com.br