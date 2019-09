Benedict Cumberbatch e Tom Hiddleston são possíveis opções para viver Hades em live-action de 'Hércules'

Os rumores sobre a versão live-action de "Hércules", da Disney, estão ganhando força. Desta vez, o site We Got This Covered revelou dois possíveis nomes cotados para encarnarem o vilão Hades.

Segundo a fonte do portal, Benedict Cumberbatch e Tom Hiddleston são as opções para interpretar o deus do Mundo Inferior. Ambos são conhecidos pelos seus papéis na Marvel como, respectivamente, Doutor Estranho e Loki.

Além disso, alguns atores também já são pensados para viver o herói grego. Alexander Skarsgård, que foi o Tarzan na última adaptação do Rei da Selva para as telonas, e Trevor Donovan, conhecido por "Days of Our Lives", podem estar na lista da casa do Mickey Mouse.

Ainda não há nenhuma confirmação oficial sobre o projeto, portanto trate tudo como rumor.

A animação de Hércules chegou aos cinemas em 1997 e fez parte do renascimento da Disney nesta mídia. Praticamente todas as produções marcantes desse período tiveram ou estão no processo de serem refeitas com atores.