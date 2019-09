Anitta cancela participação em programa por ser diagnosticada com estafa

A cantora Anitta cancelou a participação no seu programa no Multishow por ser diagnosticada com estafa. Segundo a assessoria de imprensa do canal, a artista teve a recomendação médica de ficar em repouso.

A doença que a tirou do episódio de "Anitta Entrou no Grupo" desta terça-feira (3) é uma forma de esgotamento mental. O sintoma de extremo cansaço e estresse pode evoluir para um quadro de depressão.

Anitta não se manifestou sobre o seu estado de saúde, mas agradeceu o apoio dos fãs no perfil do Twitter. "Aos melhores fãs do mundo, obrigada por todo carinho de vocês. Esse amor não tem preço", disse a funkeira.

Recentemente a cantora terminou o relacionamento com o surfista Pedro Scooby.