Filme com Wagner Moura e Penélope Cruz recebe aplausos no Festival de Cinema de Veneza

Com o ator brasileiro Wagner Moura no elenco, o filme "Wasp Network", um dos 21 concorrentes ao Leão de Ouro de 2019, estreou com aplausos na 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza neste domingo (1).



Dirigido pelo francês Olivier Assayas, o longa ainda tem no elenco a espanhola Penélope Cruz, o mexicano Gael García Bernal, o argentino Leonardo Sbaraglia e o venezuelano Edgar Ramírez. A produção do filme ficou por conta da RT Features, do também brasileiro Rodrigo Teixeira.

Inspirado no livro "Os últimos soldados da Guerra Fria", do mineiro Fernando Morais, a obra narra a história de espiões cubanos que fingiram desertar para os Estados Unidos na tentativa de criar uma equipe de espionagem para se infiltrar em grupos terroristas que planejavam ataques em Cuba.

O Festival de Veneza acontece até o próximo sábado (7), quando os vencedores do Leão de Ouro serão reconhecidos.