'O Rei Leão' ultrapassa 'Os Vingadores' e se torna a sétima maior bilheteria do mundo

"O Rei Leão" é um dos maiores fenômenos da Disney, independente da época. De acordo com o Box Office Mojo, o remake em live-action do clássico de 1994 se tornou a sétima maior bilheteria do mundo.

Ao chegar à marca de US$ 1,56 bilhão, o filme ultrapassou ninguém menos que "Os Vingadores", que chegou a estar em terceiro no ranking produções cinematográficas mais lucrativas e acumulou US$ 1,51 bilhão.

Logo à frente, na sexta posição, vem "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros", com uma bilheteria de US$ 1,67 bilhão no mundo todo.

"O Rei Leão" foi dirigido por Jon Favreau e contou na equipe de dublagem com nomes como Donald Glover, Beyoncé e Chiwetel Ejiofor.