MIS recupera retratos de Pierre Verger em exposição 'Todos Iguais, Todos Diferentes?'

Pierre Verger (1902-1996), fotógrafo e etnólogo franco-brasileiro, foi um viajante que, por meio de sua obra, traçou conexões entre diversas culturas.

A exposição “Todos Iguais, Todos Diferentes?”, uma seleção de retratos realizados por ele entre as décadas de 1930 e 1970, é destaque da mostra gratuita Foto MIS, que estreou no sábado (31) e fica em cartaz até 13 de outubro.

Leia mais:

MasterChef Para Tudo: Fogaça, Paola e Jacquin cozinham para os finalistas

Produção de Keanu Reeves ocupa a Paulista para filmar cena decisiva

Todos os espaços expositivos do Museu da Imagem e do Som serão ocupados com esta e outras cinco exposições: Thomaz e João Farkas (pai e filho), Luciano Candisani, “Moventes”, com obras do acervo do centro cultural, e a individual de Beatriz Monteiro, selecionada pelo programa Nova Fotografia.

Serviço

Local: MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa; tel. 2117-4777)

Funcionamento: ter. a sáb., 10h às 20h; dom., 10h às 18h

Tempo de exposição: até 13/10

Preço: Grátis