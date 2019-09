MasterChef Brasil: 'Nas nuvens', diz Haila, que ganhou votação e curso na Cordon Bleu de SP

A publicitária Haila Santuá, que ficou em quinto lugar no MasterChef Brasil 2019, ganhou um Short Gourmet Course na Le Cordon Bleu em São Paulo, graças a uma maciça votação dos seus fãs. O anúncio do prêmio extra para os eliminados foi feito durante a final da temporada e, desde então, a goiana se empenhou nas redes sociais para conquistar o máximo possível de votos.

"Meu Deus, eu fiquei muito surpresa, eu estou subindo nas nuvens. Eu estava fazendo uma mega-campanha, mas o resultado foi incrível. Foram 900 mil pessoas, quase um milhão. Fico muito feliz com o resultado. Já estou sonhando com o curso e não vejo a hora de poder fazer", afirmou Haila em entrevista ao Portal da Band.

Por ser um módulo rápido, a participante pretende fazer um curso completo na Le Cordon Bleu depois. "Ainda estou em busca do curso profissionalizante. Porém, pretendo fazer o Short Gourmet Course no ano que vem, porque muitas coisas estão acontecendo agora. Recebi uma oportunidade de estágio com o chef Ian Baiocchi, de Goiânia, que eu quero aproveitar", explicou.

Haila Santuá ganhou a bolsa de estudos na prestigiada escola gastronômica francesa após receber mais de 886 mil votos (84%) de um total de 1,05 milhão. O segundo colocado recebeu aproximadamente 7,5% dos votos.