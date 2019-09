Luana Piovani volta a criticar Pedro Scooby por não comparecer ao aniversário dos filhos

Luana Piovani usou o canal dela no YouTube neste domingo, 1º, para desabafar sobre a ausência de Pedro Scooby no aniversário dos gêmeos Bem e Liz, que completaram quatro anos. Esta foi a primeira vez que eles passaram o dia do aniversário em Portugal.

"Ontem me vi na primeira festa de aniversário dos meus filhos sem um pai do lado. E eu já vim de Ibiza com esse sentimento ruim dentro de mim, porque de alguma maneira me sinto culpada. Porque fui eu que decidi me separar. Aí eu fiquei muito mal, primeiro porque me senti culpada, segundo porque minha linha de raciocínio não acompanha o 'não estar aqui"", desabafou.

Sem dar detalhes, Luana Piovani disse que Scooby deu justificativas para não estar na festinha. Apesar disso, a atriz enfatiza que vai fazer um esforço para manter o pai sempre perto dos filhos. "Enquanto a outra pessoa (Scooby) não estiver nos prejudicando, vale à pena passar a mão na cabeça. Mas foi super estranho ficar com os dois, sozinha, atrás da mesa (de aniversário)", disse.

Ela conta que o ex-marido retornou a ligação dela 15 minutos depois para sugerir um "bolinho" para os filhos em Fernando de Noronha, onde a família deve se reencontrar em breve. Perguntada se os gêmeos sentiram a falta de Scooby, a atriz respondeu: "Não é porque não estão chorando que não estão sofrendo. Eles não reclamaram a falta do pai, mas tenho certeza de que, se ele tivesse aqui, eles estariam mais felizes", disse.

Anitta

Na última sexta-feira, 30, Pedro Scooby e a cantora Anitta anunciaram o fim do relacionamento. E, sobre isso, Luana respondeu a uma internauta que tocou no assunto: "Menina, o babado lá do fim do 'troço' (namoro). Não sei nem o que dizer (risos). Eu tenho a sensação de que ele (Scooby) falou: 'Olha só , Brasil, essa semana ninguém fala besteira porque a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho'. Meu Deus, que constrangimento", sentenciou.

Veja o vídeo: