MasterChef Para Tudo: Fogaça, Paola e Jacquin cozinham para os finalistas

Chegou a vez de Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin irem para a cozinha do MasterChef Brasil. Os jurados do talent show culinário mais disputado do mundo irão preparar um menu completo para os finalistas da sexta temporada, Lorena Dayse e Rodrigo Massoni, no episódio final de MasterChef Para Tudo, que vai ao ar neste domingo, 1º, às 22h.

Responsável pela entrada, Jacquin fará vieras com pupunha e emulsão de moqueca para homenagear o Brasil e a França. Já Paola irá cozinhar um nhoque de ricota de búfala com cenoura, sementes de mostarda e queijo paulista. O menu se encerra com uma sopa quente de frutas vermelhas com soverte de zabaione, feito por Fogaça.

Ian Castilho/Band

Durante o preparo, Ana Paula Padrão conversará com os chefs sobre os momentos mais marcantes da temporada. "Para mim, foi a Dona Fátima. Ela não imaginava que eu ia chegar na casa dela e, quando ela me viu, ela me beijou e me abraçou. Foi uma felicidade muito grande, foi extraordinário. Foi lá que eu senti que o MasterChef não é só um talent show", relembra Jacquin.

Já Fogaça conta qual receita melhor seguiu a sua máxima de que "menos é mais". "O prato da final do Rodrigo, o tortellini de camarão em caldo asiático que ele apresentou, eu achei muito bom. Uma delícia. Simples, objetivo, saboroso e bem apresentado. Estava muito gostoso. Ele mereceu o troféu", diz o jurado.

Paola explica porque definiu essa temporada como a temporada da empatia. "Uma coisa que acontece muito, cotidianamente, no MasterChef é a consideração com o outro, olhar para o outro – que é a empatia. E não somente com os participantes. É uma convivência muito intensa, durante quatro ou cinco meses", conta.

A apresentadora Ana Paula Padrão acompanhará tudo de perto, baterá um papo com os finalistas da edição e ainda revelará qual participante eliminado que ganhará um Short Gourmet Course na Le Cordon Bleu em São Paulo. O último episódio do MasterChef Para Tudo vai ao ar este domingo, 1º, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones).