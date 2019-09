Exposição imersiva sobre Van Gogh vai até 15 de setembro

Inspirados nas paisagens retratadas nas telas mais famosas de Vincent van Gogh, cenários gigantes onde as pessoas podem entrar e caminhar são o destaque da exposição Paisagens de Van Gogh, aberta ao público até o próximo dia 15 de setembro na capital paulista.

Em cada um dos cenários o visitante é transportado ao universo do artista por meio de recursos de cores, aroma e sons, com projeções e o áudio de trechos de suas cartas pessoais, lidas por um narrador. No total, a exposição imersiva ocupa 250 m² do vão central do Shopping Pátio Higienópolis, na zona centro-oeste de São Paulo.

“Suas obras com céus estrelados, campos de girassóis e plantações que parecem balançar ao vento, com cores ousadas e traços à frente de seu tempo, nos inspiraram a definir o conceito visual desta exposição”, explica a idealizadora e curadora Karina Israel.

A visitação passa pelos cenários: Campo de Trigo com Corvos, inspirada na tela de mesmo nome; Labirinto Flor de Íris (tem como referência a tela Irises); Praça da Amendoeira (Amendoeira em Flor); Banho de Lua (Starry Night Over the Rhone); e Sinfonia da Noite Estrelada (Noite Estrelada). Também podem ser visitados os cenários Foto Pintada, em que os visitantes tiram uma foto, com um filtro que remete a um retrato criado por Van Gogh; e Bosque de Espelhos, com cenografia que remete a bosques pintados pelo artista.

A exposição fica aberta, de segunda a sábado, das 13h às 21h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.