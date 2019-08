Maior evento de ufologia do Brasil recebe especialistas em seis capitais

O Brazil UFO Summit, maior evento que aborda ufologia no país, está de volta! Este ano seis capitais vão receber o evento: Recife (12), Brasília (14), Campo Grande (16), Porto Alegre (19), São Paulo (21) e Curitiba (23).

Leia mais:

Sarah Connor explica passado em trailer de ‘O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio’

Cinema da USP faz maratona gratuita de The Handmaid’s Tale no telão

Dois convidados especialistas no tema foram chamados para palestras: Nick Pope, ex-diretor do UFO Desk do Ministério de Defesa Britânico, departamento que investigava ocorrências ufológicas com interesse científico, e Stephen Bassett, que além de físico, é o maior ativista ufológico dos Estados Unidos na atualidade.

Quem organiza o evento é Ademar Gevaerd, um dos ufólogos mais importantes do Brasil. Segundo o pesquisador, um dos objetivos da Brazil UFO Summit é ser uma fonte de informações.

"(o evento) Dará a todos a possiblidade de conhecer fatos de grande gravidade e urgência, que os governos não querem que as pessoas saibam", afirma Gevaerd.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site do evento.

Serviço

Palestrantes: Ademar Gevaerd, Nick Pope e Stephen Bassett

Datas: 12 de novembro em Recife

14 de novembro em Brasília

16 de novembro em Campo Grande

19 de novembro em Porto Alegre

21 de novembro em São Paulo

23 de novembro em Curitiba

Ingressos: ufosummit.com.br

Valores: A partir de R$ 100