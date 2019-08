Sarah Connor explica passado em trailer de 'O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio'

"O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio" marca o retorno de personagens clássicos da franquia, tanto da trama como dos bastidores. O novo trailer do filme divulgado pela Paramount nesta sexta-feira (30) revelou um pouco mais do arco de um deles: Sarah Connor.

Interpretada por Linda Hamilton, a mãe de John Connor apresenta falas que mostram um pouco como foi a sua vida após "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final". Ela indica que realmente salvou o mundo da destruição das máquinas, apesar da nova ameaça.

Mesmo com algumas respostas, o principal mistério ainda é sobre o papel de Arnold Schwarzenegger, pois o ciborgue morreu no segundo longa-metragem da franquia.

A volta dele nas produções subsequentes, em teoria, não teriam efeito em "Destino Sombrio", pois todos esses projetos serão desconsiderados, segundo James Cameron, que volta à franquia como produtor.

O filme dirigido por Tim Miller chega aos cinemas no dia 31 de outubro.

Veja o trailer: