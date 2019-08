Pesadelo na Cozinha: 'Ele não põe mais o pé na cozinha', diz mulher de Fábio

Localizado no Jardim Tranquilidade em Guarulhos, o restaurante Pé de Fava teve que passar por mais que uma transformação física – a moral e o espírito dos trabalhadores do estabelecimento tiveram que mudar, principalmente o dono Fábio, que gritava com as funcionárias e com a sua mulher, Sâmia, que ajuda na cozinha.

"A maior mudança que o [Erick] Jacquin fez foi o Fábio. Melhorou 100%. Desde o último dia de gravação do programa, o Fábio não põe mais o pé na cozinha. Agora a gente trabalha tranquila, cozinha mais leve. Quando ele vem, é mais para dar um toque, não é mais aquele terror. O clima está mil vezes melhor", disse a também dona do Pé de Fava.

Segundo Sâmia, ela e a equipe estão conseguindo manter a organização após a reforma promovida pelo Pesadelo na Cozinha. "O chef mostrou como fazer tudo de uma forma mais prática, mais bonita, com sabor e rápida. Uma forma de cozinhar sem ficar sofrendo. O que demorava duas horas para a gente fazer, agora fazemos em meia hora ou 40 minutos", explicou.

"Sem contar que a reforma facilitou muito. Deu uma praticidade", completou a mulher de Fábio, que está ansiosa para as próximas semanas. "A expectativa agora é de muitos clientes vindo, salão cheio. Mas a gente está preparado para receber essa demanda", garantiu.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health a partir do dia 6 de setembro.