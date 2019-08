Musical inspirado em filme de David Bowie, 'Lazarus' inaugura novo teatro em São Paulo

A morte de David Bowie, em janeiro de 2016, foi antecipada pelo músico em sua própria obra, especialmente em seus dois últimos testamentos artísticos: o álbum “Blackstar” e o musical “Lazarus”.

Escrita ao lado do dramaturgo irlandês Enda Walsh e estreada em Nova York no fim de 2015, a peça ganha sua primeira versão brasileira, a partir desta sexta-feira (30), pelo diretor Felipe Hirsch.

O texto é inspirado no romance “O Homem que Caiu na Terra”, que deu origem a um filme estrelado pelo próprio Bowie, em 1976, e parte da história de um alienígena preso em nosso planeta e que sucumbe ao alcoolismo.

Em meio aos diálogos, são apresentadas 18 das mais icônicas canções do camaleônico artista, como “Life on Mars” e “Heroes”, mas em versões diferentes, com arranjos criados por Maria Beraldo e Mariá Portugal. Três faixas foram compostas especialmente por Bowie para o trabalho.

O elenco reúne nomes como Bruna Guerin, tarimbada em musicais, e Jesuíta Barbosa, estreando no gênero. Já a cenografia fica a cargo de Daniela Thomas e Felipe Tassara.

“Lazarus” marca a inauguração do Teatro Unimed, projeto do arquiteto Isay Weinfeld situado em um novo prédio comercial, na esquina da alameda Santos com a rua Augusta, uma área nobre para a cultura paulistana.

Setlist

1 – Lazarus

2 – It’s No Game

3 – This is Not America

4 – The Man Who Sold the World

5 – No Plan

6 – Love is Lost

7 – Changes

8 – Where Are We Now?

9 – Absolute Begginers

10 – Dirty Boys

11 – Killing A Little Time

12 – Life on Mars

13 – All the Young Dudes

14 – Sound and Vision

15 – Always Crashing in the Same Car

16 – Valentine’s Day

17 – When I Met You

18 – Heroes

Serviço

No Teatro Unimed (al. Santos, 2.159, 1o andar, Cerqueira César)

Estreia hoje. De qui. a sáb., às 21h; dom., às 18h

R$ 80 a R$ 180 (Eventim)

Até 27/10