Metro Indica: Veja nossas sugestões de atrações culturais para o fim de semana em São Paulo

Confira a seleção do Metro Jornal para as atrações culturais do fim de semana de 30 de agosto a 1 º de setembro em São Paulo. Música, cinema e dança também!

Música

Paula Fernandes. A cantora realiza um show de sua nova turnê “Origens”, baseado em seu recém-gravado DVD homônimo. No Credicard Hall (av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro). Hoje, às 22h. De R$ 150 a R$ 250.

Skaravana. O bloco de carnaval que reúne diversas bandas de estilo jamaicano realiza um show em formato acústico. No Mundo Pensante (av. Treze de Maio, 733, Bela Vista, tel.: 5082-2657). Hoje, às 23h. R$ 20.

Sexta Básica. Em comemoração de 5 anos da festa de brasilidades, serão realizados shows de Liniker e os Caramelows e da cantora Josyara. No ABolha Rooftop (r. Professor Cesare Lombroso, 161, Bom Retiro, tel.: 98774-3735). Hoje, às 22h. R$ 60.

Musical

‘Chaves – Um Tributo Musical’. O espetáculo pretende homenagear o humorista Roberto Gómes Bolaños, criador do seriado Chaves (1971), apresentando canções clássicas e composições inéditas No Teatro Opus (av. das Nações Unidas, 4.777, Shopping Villa-Lobos, tel.: 3515-6650). Hoje, às 21h; amanhã, às 16h e 20h; e dom., às 15h e 19h. De R$ 37,50 a R$ 70.

Dança

‘4º Rikuday – Festival De Dança E Arte’. O evento, organizado pela Congregação Israelita Paulista, tem como objetivo festejar a união entre povos e culturas, com apresentações musicais e de mais de 30 grupos de dança. Na Praça Victor Civita (r. Sumidouro, 580, Pinheiros, tel.: 2886-6214). Dom., a partir das 11h. Ingresso no esquema “solidário” (um livro não didático para crianças).

Cinema

‘O Mágico De Oz – 80 Anos’. Em comemoração ao 80 anos de lançamento de “O Mágico de Oz” (1939), o filme será exibido com sua trilha sonora apresentada ao vivo pelo músico Guilherme Chiappetta e banda. No Sesc Campo Limpo (r. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, tel.: 5510-2700). Dom., às 17h. Grátis.

Espetáculo

‘Desafios Mágicos: Relatividades’. No espetáculo, os ilusionistas Klauss Durães e Henry Vargas utilizam hologramas, tablets, efeitos de LED e interações digitais para criar ilusões que confrontam crenças científicas e humanas. No Teatro Folha (av. Higienópolis, 618, Higienópolis, tel.: 3823-2323). Hoje, às 23h59.