Marina Ruy Barbosa nega aplicação de botox e confirma que está com herpes

Marina Ruy Barbosa revelou na última quinta-feira (30) que está com herpes. O anúncio foi feito pela atriz no perfil do Twitter em resposta a uma seguidora que a questionou se ela havia aplicado botox nos lábios.

"Eu estou com herpes. Não é botox, não. Tomara que você nunca tenha, dói bastante", afirmou Barbosa. Ela ainda falou sobre quanto o tratamento da doença é incômodo. "Tem que tomar um bando de remédio e é feinho", completou a artista.

Veja o tweet: