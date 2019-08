Do jazz ao forró, São Paulo recebe grandes eventos musicais a partir desta sexta

São Paulo recebe, desta sexta-feira (30) a domingo, eventos musicais de alto nível. Para os fãs de jazz, rolam dois festivais gratuitos no Ibirapuera.

E ainda tem cantoras da nova geração interpretando grandes mulheres da Era do Rádio, o pianista Francis Hime celebrando 80 anos em show interativo e Geraldo Azevedo em homenagem a Jackson do Pandeiro.

Mastercard Jazz no Ibira

O festival estreia apostando em nomes que estão reciclando o estilo, como Chris Scott e Lakecia Benjamin. Xênia França (foto) é convidada de Lourenço Rebetez. Av. Pedro Álvares Cabral, s/no – Portão 2. Pq. Ibirapuera; tel.: 3629-1075. Sáb. e dom., 17h30. Grátis.

Cantoras do Brasil

Dalva, Dolores e Elizeth Cardoso, cantoras da chamada “Era do Rádio”, são homenageadas pela nova geração. Apresentam-se, no Sesc 24 de Maio, Patrícia Bastos e Lívia Nestrovski; Virgínia Rosa e Roberta Campos (foto). R. 24 de Maio, 109; tel.: 3350-6256. Hoje e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12 a R$ 40.

Roberta Campos homenageia cantoras da "Era do Rádio" / Divulgação

Boubon Street Fest ao ar livre

Em sua 16a edição, espera receber 10 mil pessoas na já tradicional festa gratuita. Bobbi Rae, Brass Band Bonerama e o fera do acordeão, Dwayne Dopsie (foto) tocam. Av. Pedro Álvares Cabral, s/no – Portão 10. Pq. Ibirapuera; tel.: 3629-1075. Dom., 12h30 às 16h30. Grátis.

Dwayne Dopsie participa do Bourbon Street Fest / Divulgação

Francis e Olivia Hime

O pianista, que acaba de lançar “Hoje”, ao lado da mulher, a cantora Olívia Hime, comemora 80 anos no palco do Sesc Bom Retiro. Ele toca suas mais famosas canções e conversa sobre o processo de criação delas. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro; tel.: 3332-3600. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9 a R$ 30.

Francis Home se apresenta no Sesc Bom Retiro / Divulgação

Geraldo Azevedo

O cantor e violonista celebra 100 anos do paraibano Jackson do Pandeiro, um dos maiores ritmistas do Brasil, no seu Arraiá na Casa Natura Musical. Enok Virgulino, sanfoneiro referência no forró com 40 anos de estrada, abre o show. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 4003-6860. Hoje, às 21h. R$ 100 a R$ 220.