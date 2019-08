Grazi Massafera deleta foto após seguidores apontarem 'Photoshop'

A atriz Grazi Massafera publicou uma foto ao lado da apresentadora Angélica e foi acusada de ter usado truques de edição de imagem em seu corpo nesta sexta-feira, 30.

"Será que é normal as madeiras do piso serem tortas bem na região do glúteo da Grazi e na cintura da Angélica?", ironizou um seguidor. Outra comentou: "Photoshop visto com sucesso! O chão nem tá torto, hein?! [Risos]".

Diante da repercussão, a atriz apagou a postagem original e publicou uma nova foto.

Confira abaixo uma comparação entre as duas imagens: acima, a primeira foto postada por Grazi Massafera, e deletada posteriormente. Abaixo, a publicada na sequência.