Após 11 anos, espetáculo de balé inspirado na obra de Leonard Cohen volta ao Brasil

As músicas de Leonard Cohen são testemunhos sinceros sobre amores e dores. Falam de coração aberto sobre elementos comuns a qualquer ser humano, e isto explica o porquê de a obra do cantor e compositor canadense ressoar tão fortemente nas pessoas.

Esse legado reverbera, a partir desta sexta-feira (30), nos corpos dos 14 bailarinos do Les Ballets Jazz de Montréal, que volta ao Brasil após 11 anos para uma curta temporada no Teatro Alfa.

“Dance Me” se inspira nas canções de Cohen para refletir sobre as relações humanas e a passagem do tempo a partir da poesia do movimento. Ao mesmo tempo, coloca a companhia canadense para homenagear um dos mais célebres artistas de seu país.

O trabalho começou a ser concebido em 2015, com aval do próprio Cohen, que lhes garantiu o uso de suas gravações originais por cinco anos após a estreia do espetáculo, em 2017.

“Para nós, ele era eterno, jamais imaginávamos que morreria. Quando ele partiu, sentimos imediatamente uma enorme pressão e responsabilidade”, afirma Louis Robitaille, diretor artístico da companhia, que está em atividade há 47 anos.

A bênção do cantor possibilitou algumas interferências em uma lista de músicas que inclui “Suzanne”, “I´m Your Man” e “Dance Me to the End of Love”. São desde cortes à inclusão de percussão para incorporar mais ritmo.

“Ele podia ser popular, mas o trabalho dele é tudo menos superficial. Não podíamos fazer uma caricatura para expressar suas canções de forma literal. Era mais um trabalho de encontrar as emoções, o ambiente, a textura e o calor do que ele cantava”, explica o diretor.

Setlist

1 – Prayer for the Messiah

2 – Here It Is

3 – Lover Lover Lover

4 – Dance Me to the End of Love

5 – Boogie Street

6 – Steer Your Way

7 – Everybody Knows

8 – Tower of Song

9 – So Long, Marianne

10 – 1000 Kisses Deep

11 – Suzanne

12 – Famous Blue Raincoat

13 – Nevermind

14 – First We Take Manhattan

15 – It Seemed the Better Way

16 – Hallelujah

17 – Treaty

Serviço

Teatro Alfa (r. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro; tel. 5693-4000)

Hoje, às 20h30; amanhã, às 20h; dom., às 18h

R$ 180