Anitta e surfista Pedro Scooby terminam relacionamento

Anitta e Pedro Scooby não estão mais juntos. De acordo com o colunista Leo Dias, do UOL, o término foi amigável e não teve relação com a ex-esposa do surfista, Luana Piovani, que fez várias críticas aos dois quando começaram a namorar.

O motivo da separação seria de que a artista estaria comprometida a resolver questões pessoais e profissionais dela. Já Scooby ainda declarou que tentou "ser o melhor cara do mundo pra ela".

Anitta havia assumido o relacionamento com o surfista em junho deste ano. Apesar do ocorrido, a funkeira ainda não sabe se o término é definitivo, segundo o colunista.