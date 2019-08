Sesc Campo Limpo anuncia sessão de 'O Mágico de Oz' com trilha sonora ao vivo

Quem é fã do clássico "O Mágico de Oz" não pode perder a programação do Sesc Campo Limpo neste domingo (1). A instituição vai exibir uma sessão do filme de 1939, que completa 80 anos este ano.

Além disso, a trilha sonora do longa-metragem será tocada ao vivo! Quem quiser comparecer ao evento não precisa pagar nada, apenas retirar o ingresso uma hora antes da sessão.

"O Mágico de Oz" foi dirigido por Victor Fleming, também responsável por outro clássico norte-americano: "… E o Vento Levou". Nomes que estavam no elenco incluíam Judy Garland, Ray Bolger e Jack Haley.

Serviço

Dia: 01 de setembro, domingo, às 17h

Grátis

Livre

Capacidade: 150 pessoas

Local: Sesc Campo Limpo

Endereço: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120. Campo Limpo, São Paulo/SP