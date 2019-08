Série '3%' é renovada para quarta e última temporada

A Netflix confirmou a quarta temporada da série "3%", que será a última. A produção foi a primeira criação original brasileira da plataforma de streaming.

Com três temporadas lançadas, "3%" prossegue no mundo distópico brasileiro dividido entre uma minoria rica que vive em uma ilha e o restante da população que amarga a miséria no continente.

No elenco, Michele (Bianca Comparato) lidera uma revolta conta a ideia de meritocracia e sobrevivência.