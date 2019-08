Musical sobre vida de sambista Dona Ivone Lara chega a São Paulo

Sucesso de público no Rio de Janeiro, o musical “Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro”, estreia nesta quinta-feira (29) em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. Na montagem, a “rainha do samba” é interpretada, na fase adulta, pela atriz Heloísa Jorge, quando madura por Fernanda Jacob, e, enquanto criança, por Di Ribeiro.

Dona Ivone foi um referencial para o empoderamento feminino no mundo do samba, abrindo espaço para outras mulheres que deram continuidade ao seu trabalho. Mas até chegar à liberdade de cantar suas músicas e ao sucesso que a consagrou, teve que vencer muitos desafios, sobrando pouco tempo para se dedicar à maior paixão.

A história passa pela fase da adolescência, quando ela viveu como interna no Colégio Orsina da Fonseca, o casamento com Oscar Costa, filho de uma família tradicional da Serrinha, até chegar à consagração artística.

Coreografias de danças afro e sambas, do partido alto a enredos, extrapolam a obra da perfilada e incluem mulheres como Nize da Silveira, Zaira de Oliveira, Clementina de Jesus, Elizeth Cardoso, Maria Bethânia e Gal Costa.

Serviço

Teatro Sérigio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista; tel.: 4003-1212).

Qui. a sáb., 20h; dom., 17h.

Até 20/11.

R$ 20 a R$ 75.